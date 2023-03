Inflatie in landen met de euro daalde in februari, maar niet veel

De inflatie in de eurozone is in februari iets gedaald. Volgens nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat kwam de inflatie vorige maand uit op 8,5 procent.

De prijzen in de landen met de euro stijgen iets minder hard dan voorgaande maanden. In januari bedroeg de inflatie 8,6 procent, in oktober kwam de inflatie nog uit op een record van 10,6 procent.

De inflatie neemt af doordat de prijzen voor benzine, diesel, gas en elektriciteit lager zijn geworden ten opzichte van de voorgaande maanden. Maar de prijzen voor eten, drinken, alcohol en tabak stijgen nog altijd hard.

Het CBS meldde eerder op donderdag dat de inflatie in Nederland in februari volgens de Nederlandse meetmethode uitkwam op 8 procent.

Om het inflatiecijfer te kunnen vergelijken met andere Europese landen, deelt het CBS ook inflatiecijfers volgens de Europese meetmethode. Die methode neemt bijvoorbeeld de huurprijzen niet mee in de berekening.

Volgens de Europese methode komt de inflatie in Nederland uit op 8,9 procent. Dat is dus hoger dan de gemiddelde inflatie in de eurozone.

Ook werkloosheid daalt

In januari daalde ook de werkloosheid in de Eurozone. Volgens Eurostat kwam de werkloosheid in die maand uit op 6,7 procent. In januari vorig jaar was dat nog 6,9 procent. De werkloosheid onder jongeren nam wel toe.

In totaal schat Eurostat dat iets minder dan 11,3 miljoen mensen werkloos waren. In Spanje was de werkloosheid het hoogst. Daar had 13 procent van de beroepsbevolking geen baan. Nederland had volgens Eurostat een werkloosheid van 3,6 procent, wat neerkomt op ongeveer 360.000 werklozen.