Het ene beroep krijgt wel loonsverhoging, het andere niet: kloof steeds groter

De inflatie is ook in de eerste twee maanden van dit jaar hoog. De lonen stijgen wel mee, maar blijven nog steeds achter. Van algehele prijscompensatie is verder geen sprake, waardoor er grote verschillen ontstaan in de beloningen van werknemers.

"Wij vinden dat de lonen omhoog moeten waar dat kan", zegt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversvereniging VNO-NCW tegen NU.nl. "En dat gebeurt zoals we hebben gezien bij de gemeenteambtenaren. Er zijn zelfs bedrijven die de lonen buiten de cao's om verhogen."

Maar een volledige prijscompensatie, waarbij werknemers dus geheel worden gecompenseerd voor de hoge prijzen, is niet aan de orde. Alleen in de jaren zeventig was daar sprake van in ons land. "Dat kan ook gewoon niet bij alle bedrijven, aangezien er geen ruimte voor is. Bovendien heb je er als werknemer ook niks aan om je eigen sector kapot te maken."

En dat leidt tot scheve verhoudingen. Zo stijgen de lonen momenteel gemiddeld het meest bij de overheid, industrie, groothandel en voedingsindustrie. In de horeca blijven de loonstijgingen het meest achter. Het lukt de vakbonden in dit soort sectoren meestal niet om flinke loonsverhogingen af te dwingen, omdat ze daar vaak geen grote achterban hebben.

Minimumloon flink achtergebleven

Daar komt bij dat het minimumloon de afgelopen decennia flink is achtergebleven. Vaak gaat het om werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Inmiddels heeft het kabinet het minimumloon dit jaar met ruim 10 procent verhoogd, maar dat is voor de FNV niet genoeg.

De vakbond voert al langer campagne om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur. Uit een peiling van I&O Research in opdracht van de FNV blijkt dat Nederlanders 14,98 euro per uur rechtvaardig zouden vinden. Bijna 80 procent vindt dat het minimumloon mee moet stijgen met de gemiddelde lonen.

Gemiddelde loonstijging

'Mensen komen nog steeds niet rond'

"Maar dan zijn we er nog steeds niet", zegt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. "Het minimumloon is heel lang bevroren. Mensen komen daardoor nog steeds niet rond, zeker niet met de huidige inflatie. Zij hebben geen buffers of kunnen niet op vakantie."

De situatie heeft de afgelopen jaren zelfs geleid tot een kloof tussen de loongebouwen binnen bedrijven. Waar de ene werknemer zich alles kan veroorloven, lukt het een flexwerker bijvoorbeeld niet aan het einde van de maand de energierekening te betalen.