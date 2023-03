Duurdere boodschappen zorgen voor hogere inflatie in februari

De inflatie vorige maand is uitgekomen op 8 procent, meldt statistiekbureau CBS op basis van nieuwe cijfers. Veel boodschappen werden in februari weer duurder. Ook de prijzen van industriële goederen gingen harder omhoog.

Een inflatiecijfer van 8 procent betekent dat producten en diensten gemiddeld 8 procent duurder zijn dan een jaar eerder. Het inflatiecijfer is iets hoger dan in januari, toen daalde de inflatie nog tot 7,6 procent.

Vorige maand gingen de prijzen dus wat minder snel omhoog. De inflatie in januari was fors lager dan de maanden ervoor, in december was de inflatie bijvoorbeeld 9,6 procent.