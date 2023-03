Mannen en vrouwen in EU verdienen met huidig tempo pas in 2086 evenveel

Als de lonen zich ontwikkelen zoals de laatste jaren, verdienen vrouwen in de Europese Unie pas over ruim zestig jaar evenveel als mannen. Dat heeft nieuwsdienst Bloomberg berekend met cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Uit de data blijkt bovendien dat de lonen van mannen en vrouwen de laatste tijd minder snel naar elkaar toe kruipen.

Hoe groot de loonverschillen tussen mannen en vrouwen zijn, verschilt per land. In Nederland gaat het volgens Eurostat om een kloof van 13,5 procent, wat gelijk is aan het gemiddelde van alle landen waar met de euro wordt betaald. In België is het verschil teruggelopen tot 5 procent. In Estland is het verschil met 20,5 procent het grootst. Luxemburgse vrouwen verdienden in 2021 juist 0,2 procent meer dan hun mannelijke landgenoten.