Spaans miljardenbedrijf wil naar Nederland tot woede van regering in Madrid

Het Spaanse Ferrovial is van plan zijn hoofdkantoor naar Nederland te verhuizen. Volgens de directie kan het zo makkelijker aan leningen komen en profiteren van onze financiële stabiliteit. De Spaanse regering is boos en vindt dat het bedrijf van miljardair Rafael del Pino ondankbaar is.

Ferrovial is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van infrastructuur, zoals snelwegen en metrolijnen. De Spanjaarden hebben een miljardenomzet en zijn qua grootte het dertiende bedrijf van het land.

Het hoofdkantoor staat nu nog in Madrid, maar daar moet dus verandering in komen. Het kantoor in Amsterdam, dat nu al dienst doet als hoofdkantoor voor de internationale activiteiten, moet in de toekomst het algemene hoofdkantoor worden.

Volgens sommigen zou Ferrovial ook naar ons land komen vanwege de gunstige belastingregels hier. Maar een ingewijde zegt tegen nieuwsdienst Reuters dat dat geen rol speelt.