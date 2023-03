Inflatie loopt ook in Duitsland op door duurder eten en drinken

In Duitsland waren prijzen in februari 9,3 procent hoger dan een jaar geleden. Daarmee was de inflatie net iets hoger dan in januari, terwijl juist een daling werd verwacht. Ook in Frankrijk en Spanje steeg de inflatie in februari. Door de hogere inflatiepercentages wordt een renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) deze maand nog waarschijnlijker.

De inflatie valt vooral hoger uit door toegenomen prijzen voor eten en drinken. Volgens het Duitse statistiekbureau Destatis waren voedingsmiddelen in februari bijna 22 procent duurder dan een jaar eerder.

Energiekosten voor ondernemers dalen wel, maar die dalingen zijn nog niet doorgevoerd in de prijzen die consumenten betalen, blijkt volgens economen van ING. Daarom brengen de dalende energieprijzen de inflatie niet omlaag.

Ook in Frankrijk en Spanje steeg de inflatie in februari onverwacht. En ook daar kwam dat door duurdere voedingsmiddelen, ondanks allerlei belastingmaatregelen van die overheden om prijsstijgingen te voorkomen.

Economen verwachten dat de ECB door de hogere inflatiepercentages nog meer reden heeft om de rente te verhogen. De ECB heeft in een jaar tijd de toonaangevende rente al meermaals verhoogd. Het idee is dat een hogere rente zorgt voor een rem op uitgaven en zo ook de inflatie wat kan verlagen. "Een renteverhoging in maart zal niet de laatste zijn", zegt Joachim Nagel, president van de Deutsche Bundesbank en lid van het ECB-bestuur.