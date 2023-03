Vrouwen in EU ervaren veel vaker seksueel wangedrag op werk dan mannen

Vrouwen in de Europese Unie krijgen veel vaker ongewenste seksuele aandacht op de werkvloer dan mannen. Ook worden zij meer geïntimideerd of gepest. Meer dan een op de tien vrouwen wordt tijdens het werk weleens uitgescholden of bedreigd.

Vooral jonge vrouwen krijgen vaak te maken met seksueel wangedrag, blijkt uit een onderzoek van overheidsorganisatie Eurofound. De kans dat een vrouw in de leeftijd van 18 tot 34 jaar ongewenst seksuele aandacht krijgt, is drie keer zo groot als de kans dat een man van dezelfde leeftijd daarmee te maken krijgt. Een jonge vrouw heeft zelfs tien keer meer kans op ongewenste aandacht dan een man van boven de vijftig.

In de gezondheidszorg hebben medewerkers het vaakst last van seksueel wangedrag. Van de mensen die in de gezondheidszorg werken, zegt bijna 6 procent daar last van te hebben. Van de mensen met een baan in de marketing of communicatie heeft slechts 0,3 procent hiermee te maken.

Werknemers die direct contact met klanten hebben, hebben vaker last van bedreigingen en scheldpartijen. Niet alleen mensen in de gezondheidszorg, maar ook brandweerlieden, politieagenten en bewakers krijgen hier ruim twee keer zo vaak mee te maken als mensen met een ander beroep.