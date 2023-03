Lege schappen bij Jumbo door onenigheid met Mars en Nestlé

Bij Jumbo zijn veel artikelen van Mars en Nestlé niet of maar beperkt beschikbaar. Onder meer Nescafé-koffie, Mars-repen, M&M's en Whiskas-kattenvoeding zijn op veel plekken niet te krijgen, ook niet online. Waarom de producten niet verkrijgbaar zijn, melden de bedrijven niet. Mogelijk is onenigheid over prijsverhogingen de oorzaak.

In een reactie aan NU.nl wil Jumbo alleen kwijt dat sommige fabrikanten van bekende producten hun prijzen fors willen verhogen. De supermarktketen zegt sommige verhogingen te begrijpen. "Maar sommige stijgingen zijn voor ons niet te verklaren en ook niet in het belang van de klant."

Of de onenigheid met Mars en Nestlé ook gaat over prijsverhogingen, wil Jumbo niet zeggen. Wel heeft Nestlé onlangs aangekondigd zijn prijzen te verhogen. Het bedrijf had vorig jaar een winst van 9 miljard euro, maar het vreest hogere inkoopkosten de komende tijd. De fabrikant van onder meer KitKat, Nescafé en Maggi wil zijn prijzen daarom toch opschroeven, nadat die vorig jaar ook al waren verhoogd.

Ook Mars kan weinig zeggen over de oorzaak van de lege schappen. Wel meldt een woordvoerder dat het maken van afspraken met supermarkten soms langer kan duren dan verwacht. Daarbij wordt volgens hem niet alleen gesproken over de prijs, maar ook over bijvoorbeeld leveringen, marketing en nieuwe producten.

"Normaliter worden deze gesprekken afgerond voordat de overeenkomst van het jaar ervoor ten einde loopt. Ook dit jaar is dat met de meeste supermarkten gelukt. Wanneer dit niet het geval is en er ook nog geen nieuwe overeenkomst is, kunnen partijen besluiten de leveringen op te schorten."

Hoelang de schappen bij Jumbo leeg blijven, is nog niet duidelijk.