Niet alleen de prijzen van Albert Heijn stijgen: de beloning van de topman ook

De hoge winst van Ahold Delhaize sijpelt ook door in de toplaag van het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com. Zo zag topman Frans Muller zijn beloning over vorig jaar met 8 ton stijgen tot ruim 6,5 miljoen euro. Dat is te lezen in het jaarverslag van het concern.

Het loon van de topbestuurders bij Ahold Delhaize is opgebouwd uit een basissalaris, dat voor Muller vrijwel hetzelfde was als in 2021. Verder gaat het om bonussen die deels in geld en deels in aandelen worden uitgekeerd. Daar komen nog een pensioenbijdrage en enkele overige uitbetalingen bij.

Muller was overigens niet degene met de hoogste beloning bij Ahold Delhaize. Kevin Holt, de topman van de Amerikaanse afdeling van het bedrijf, kreeg 1 ton meer. Financieel topvrouw Natalie Knight ontving 3,5 miljoen euro.