Lonen stegen in februari met bijna 7 procent, trend van vorig jaar zet door

De lonen zijn vorige maand met gemiddeld bijna 7 procent gestegen, blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN. Daarmee zet de trend van vorig jaar door.

"De loonstijging blijft historisch gezien erg hoog, al was er in de eerste twee maanden van dit jaar wel sprake van een stabilisatie van rond de 6 procent", zegt een woordvoerder.

De koopkracht van mensen in verschillende sectoren en bedrijven staat al lange tijd onder druk door de torenhoge inflatie in ons land. Werknemers kunnen met moeite hun energierekening betalen of komen aan het einde van de maand in de problemen. In september vorig jaar gingen de prijzen zelfs met 14,5 procent omhoog.