STAP-budget kan ook later deze week nog niet worden aangevraagd

Het is in ieder geval deze week nog niet mogelijk om STAP-budget aan te vragen, laat een woordvoerder van uitkeringsinstantie UWV weten. Het was de bedoeling dat de 1.000 euro voor een opleiding dinsdag kon worden aangevraagd, maar door een technische storing ging dat niet door. Het is nog niet duidelijk wanneer dat wel mogelijk zal zijn.

Het was dinsdag erg druk bij het subsidieportaal van het UWV. Deze drukte leidde tot een storing. Het UWV onderzoekt nog hoe de storing is op te lossen. Als het probleem is verholpen, duurt het nog een aantal dagen voordat alles gereed is om het loket weer te openen. Dat zal dus op z'n vroegst begin volgende week zijn.

Vakbond FNV is niet blij met de gang van zaken. "Het systeem doet denken aan de turbulentie bij de kaartverkoop voor populaire concerten", zegt de vakbond. Ruim voor 10.00 uur, de geplande openingstijd van het portaal, stonden al duizenden mensen in de digitale wachtrij. Want wie zich het eerst aanmeldt, krijgt budget toegewezen. Anderen grijpen mis. Ook bij eerdere subsidierondes leidde drukte tot storingen. Het systeem moet daarom op de schop, vindt FNV.