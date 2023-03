Energieprijzen van grote leveranciers volgens toezichthouder niet te hoog

De drie grootste energiebedrijven Eneco, Essent en Vattenfall hanteren geen onredelijke tarieven, oordeelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hoewel de Tweede Kamer hier bang voor was, blijkt de winst op de tarieven niet hoger te zijn dan in eerdere jaren.

In 2022 lag de winst tussen de 0 en 5 procent. Dat komt jaarlijks neer op "enkele tientjes" winst per huishouden, laat de ACM weten.

Volgens de toezichthouder zijn de hoge prijzen die consumenten nu moeten betalen het gevolg van de hoge inkoopkosten voor leveranciers van gas en elektriciteit. Ook moeten die meer geld betalen om zich te verzekeren tegen risico's op de energiemarkt.

De gasprijs is dit jaar al met 35 procent gedaald, maar dat merken nog niet alle klanten aan hun energierekening. Dat komt doordat de energiebedrijven gas en elektriciteit van tevoren inkopen op de groothandelsmarkt. Daardoor is de energie die de bedrijven nu aan hun klanten leveren in veel gevallen nog de dure energie die ze vorig jaar hebben ingekocht.

Niet alleen de ACM houdt de energietarieven van deze bedrijven scherp in de gaten. Vorige week oordeelde de rechtbank Amsterdam dat Vattenfall de tarieven van een klant in 2022 te vaak had verhoogd.

Of dit betekent dat andere klanten ook compensatie kunnen krijgen, is onduidelijk. Vattenfall laat weten dat het gaat om een uitspraak in een individuele zaak. De energieleverancier overweegt in hoger beroep te gaan.