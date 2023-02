NS verkoopt dochter Abellio en vertrekt na twintig jaar van Brits spoor

De NS heeft de Britse tak van spoordochter Abellio verkocht aan het Britse management zodat de vervoerder zich weer meer op Nederland kan richten. De verkoop is dinsdag afgerond, meldt de NS in een bericht op het eigen intranet.

Met de stap komt er er een einde aan de aanwezigheid van de NS in het Verenigd Koninkrijk, waar de onderneming sinds 2003 actief was. Abellio heeft treindiensten in grote delen van Engeland en buslijnen in Londen. Eerder reden er ook treinen van Abellio in Schotland.

De NS was lange tijd een grote speler in andere Europese landen, maar sinds 2018 wil het vervoersbedrijf zich toch meer op Nederland richten. Het spoorwegbedrijf en ook de overheid als aandeelhouder vinden inmiddels dat buitenlandse activiteiten moeten bijdragen aan het Nederlandse publieke belang.

In augustus 2022 werd daarom besloten om Abellio UK te verkopen aan het Britse management. De verkoop duurde even doordat lokale autoriteiten nog toestemming moesten geven. NS-bestuurder Bert Groenewegen laat op de interne website van de NS weten dat hij tevreden is met de verkoop "onder uitdagende omstandigheden".

Veel omzet, maar ook gedoe voor NS in het buitenland

Het buitenlandse avontuur van NS leverde in de afgelopen twintig jaar veel omzet op, maar ook extra zorgen. Abellio leed grote verliezen in Duitsland, terwijl de spoorvervoerder in Schotland onder vuur kwam te liggen omdat niet werd voldaan aan bepaalde prestatiedoelen.

De Duitse tak van Abellio blijft overigens wel in handen van NS, omdat het bezit daarvan zou bijdragen aan grensoverschrijdende treindiensten waarvan ook Nederlanders gebruikmaken. De NS noemt het Duitse bedrijf "van strategisch belang".