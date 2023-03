Belastingdienst vraagt half miljoen mensen extra om aangifte te doen

De Belastingdienst heeft in de afgelopen weken 8,8 miljoen Nederlanders, onder wie 1,8 miljoen ondernemers, gevraagd om in maart of april belastingaangifte te doen. Dit zijn er een half miljoen meer dan in de afgelopen twee jaar, toen 8,3 miljoen Nederlanders een (digitale) aangiftebrief ontvingen.

Vanaf vannacht kon iedereen al aangifte doen en om 7 uur in de ochtend waren als 60.000 belastingaangiftes binnen, meldt de Belastingdienst.

De Belastingdienst kan niet direct zeggen wat de reden is dat een half miljoen mensen meer is aangeschreven. "Mogelijk ligt dat aan de toename van het aantal zzp'ers", zegt een woordvoerder. Dat steeg in 2022 met 125.000, blijkt uit de recentste CBS-cijfers.

Er is een goede kans dat dit jaar 10 miljoen Nederlanders belastingaangifte doen over 2022. In de afgelopen jaren deden ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders per jaar wél aangifte, terwijl ze geen uitnodiging hadden gekregen.

Naar verwachting doen dit jaar meer mensen belastingaangifte als ze verwachten dat ze enkele tientallen euro's terugkrijgen. Voorheen zagen mensen hier nog weleens van af, maar in een tijd van hoge inflatie komt elk extraatje van pas.

Honderdduizenden verzuimen teruggave op te halen

De Belastingdienst merkte vorig jaar dat er altijd een grote groep blijft die geen aangifte doet, terwijl ze waarschijnlijk wel recht hebben op een teruggave.

Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat meer dan een half miljoen mensen de teruggave van het jaar 2021 lieten liggen. Daarom stuurde de fiscus 565.000 mensen in oktober 2022 een brief.

Opvallend genoeg hebben 350.000 mensen daar niet op gereageerd. De Belastingdienst tast in het duister waarom niet en heeft eind januari nog een herinnering gestuurd.

Geen financieel gepuzzel meer voor fiscale partners

Nieuw dit jaar is dat stellen een financiële puzzel aan het einde van hun belastingaangifte achterwege kunnen laten. Fiscale partners, stellen en samenwonenden die samen belastingaangifte doen, moesten voorheen aan het einde van de aangifte zelf uitvogelen hoe ze aftrekposten het gunstigst konden verdelen.