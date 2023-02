Rente Nederlandse staatsobligaties voor het eerst in ruim elf jaar boven 3 procent

Delen via E-mail

De rente op Nederlandse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar is dinsdag boven de 3 procent uitgekomen. Dat is voor het eerst sinds de zomer van 2011.

Het gaat om de rente die de Nederlandse overheid moet betalen als ze geld wil lenen op de financiële markten. Het tienjaarstarief is een belangrijke graadmeter voor de kredietwaardigheid van een land en de kracht van een economie. Daarnaast volgen hypotheek- en spaartarieven vaak ongeveer dezelfde ontwikkeling.

Vanaf 2014 was de rente op Nederlandse staatsobligaties lange tijd onder de 1 procent. Van het voorjaar van 2019 tot eind 2021 was deze zelfs negatief. Daarmee kreeg de overheid als het ware geld toe bij het lenen van geld.

Tijdens de schuldencrisis van ruim tien jaar geleden schoten vooral rentepercentages van Zuid-Europese staatsobligaties hard omhoog. De Griekse staatsrente voor tien jaar was begin 2012 korte tijd zelfs 36 procent. Daardoor werd het voor landen als Griekenland vrijwel onbetaalbaar om nog geld te lenen op financiële markten.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de afgelopen jaren geprobeerd de rentes van verschillende landen te drukken door het opkopen van staatsobligaties. Tegelijkertijd kon de ECB hiermee de inflatie juist wat stimuleren. Nu de inflatie in Europa hoog is, bouwt de centrale bank het opkoopprogramma in stappen af.