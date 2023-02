Moederbedrijf OnlyFans betaalde jarenlang te weinig belasting

Fenix International, het bedrijf achter het populaire online platform OnlyFans, heeft van 2017 tot 2020 te weinig belasting betaald. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde dinsdag dat het bedrijf belasting had moeten betalen over de volledige inkomsten. Tot nu toe betaalde het platform alleen belasting over de provisie.

Fenix International is in het Verenigd Koninkrijk gevestigd. Het bedrijf neemt al het geld in ontvangst dat abonnees op het platform betalen. Fenix betaalt vervolgens de mensen die content plaatsen op OnlyFans. Het bedrijf houdt 20 procent van de inkomsten voor zichzelf.

Over die 20 procent betaalt Fenix sinds 2017 belasting aan de Britse overheid. Maar de Britse belastingautoriteiten vinden dat het bedrijf belasting had moeten betalen over het volledige bedrag dat het bedrijf van de abonnees krijgt.

Voordat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte, droeg de Britse rechtbank de zaak over aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat deed dinsdag een uitspraak over de zaak.

Het Hof geeft de Britse belastingdienst gelijk. Volgens de richtlijnen voor belastingen in de Europese Unie had OnlyFans belasting moeten betalen over alle inkomsten.

Meer dan 130 miljoen gebruikers

OnlyFans werd in 2016 opgericht. Het platform zegt inmiddels meer dan 130 miljoen gebruikers en twee miljoen contentmakers te hebben.