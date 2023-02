Inflatie loopt in Frankrijk en Spanje juist weer op

Waar de inflatie in Europa sinds oktober weer wat is afgenomen, lopen prijsstijgingen in Frankrijk en Spanje nu alweer op. De hogere inflatie in februari komt vooral door gestegen prijzen voor voedingsmiddelen.

In Frankrijk bedroeg de inflatie in februari 7,2 procent, een recordpercentage na de 7 procent in januari. Die stijging komt vooral door hogere prijzen voor voedingsmiddelen, die in februari 14,5 procent duurder waren dan in dezelfde maand in 2022.

De Franse regering had winkeliers juist opgeroepen de prijzen van voedingsmiddelen betaalbaar te houden. "Iedereen moet zijn steentje bijdragen, ook retailers", zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire eerder in februari.

In Spanje viel het inflatiepercentage ook tegen. Prijzen waren in februari 6,1 procent hoger dan een jaar eerder. In januari was dat nog 5,9 procent. Het is de tweede stijging op rij, terwijl juist een iets lagere inflatie werd verwacht.

Ook Spanje had maatregelen getroffen om prijsstijgingen te beperken. Het ging onder meer om verlaagde belasting op brood, melk, fruit en groenten. Desondanks zijn prijzen sneller gestegen.

Hoge inflatie kan druk op ECB opvoeren

In Nederland en in Europa als geheel daalden de inflatiecijfers sinds oktober weer wat. In januari bedroeg het percentage in Nederland 7,6 procent. Donderdag 2 maart volgt het percentage over februari.