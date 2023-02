Shell overwoog vertrek uit Europa en verhuizing naar VS

Shell zou hebben overwogen om het hoofdkantoor te verplaatsen naar de Verenigde Staten. Dit had positief moeten uitpakken voor de beurswaarde van het energieconcern. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden.

Shell had lange tijd zowel een hoofdkantoor in Nederland als in Engeland. Uiteindelijk is vorig jaar de stap gezet om volledig Brits te worden, met nog maar één hoofdkantoor, dat in Londen is gevestigd.