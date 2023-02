Veel irritatie over kleinere verpakking voor hogere prijs in de supermarkt

Veel fabrikanten van levensmiddelen verkleinden de laatste tijd de inhoud van hun producten, maar hielden de prijs hetzelfde of verhoogde deze zelfs. Dit leidt tot veel ergernis bij consumenten, stelt de Consumentenbond die hierover negenhonderd meldingen ontving.

Door de stijgende prijzen zijn we steeds meer geld kwijt in de supermarkt. Soms kiezen fabrikanten ervoor om hun prijzen niet of beperkt te verhogen, maar om de inhoud van hun producten te verkleinen.

Dit is niet verboden. Maar volgens de Consumentenbond is het wel oneerlijk, omdat de fabrikanten daar niet open over zijn. "Als er extra inhoud in zit, zetten fabrikanten dit wel groot op de verpakking", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

Bijna de helft van de negenhonderd klachten ging over Karvan Cévitam. In de flessen siroop zit nog maar 600 milliliter, terwijl dit voorheen 750 milliliter was. De prijs ging 10 cent omlaag. Dit betekent dat de prijs per 100 milliliter met 22 procent steeg. Een pakje boter Gouda's Glorie Volle Pond ging van 600 naar 500 gram, terwijl de prijs met 64 cent omhoogging.

Verder waren er producten die in prijs gelijk bleven, maar waar minder in een verpakking zat. De bond noemt Lay's Chips waar in plaats van 225 gram voortaan nog 200 gram in zit. Ook bij Swiffer Vloerdoekjes ging de inhoud terug, van 40 naar 34 stuks.

De Consumentenbond stelt dat deze zogeheten krimpflatie niet alleen bij A-merken plaatsvindt, maar ook bij huismerken van grote ketens als Albert Heijn, Jumbo, Plus en Lidl. De bedrijven geven op hun beurt aan dat ze zelf ook te maken hebben met hogere kosten. Dan gaat het om bijvoorbeeld dure energie, hogere transportkosten en duurdere grondstoffen.