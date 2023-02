Auto's werden het afgelopen jaar een stuk duurder

De auto- en motorbranche lijkt zich drie jaar na de start van de coronacrisis hersteld te hebben. De omzet is het afgelopen jaar flink gestegen. Dit had vooral te maken met de prijsstijgingen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Nieuwe auto's en auto-onderdelen zijn vorig jaar veel duurder geworden.

Tijdens de coronacrisis had de auto- en motorhandel het flink te verduren. Het wereldwijde chiptekort, dat ontstond door de grote vraag naar laptops, zorgde voor veel problemen. Daarnaast sloten veel fabrieken vanwege de lockdowns. Dat had grote gevolgen voor auto-importeurs en voor de verkoop van nieuwe auto's.

Het afgelopen jaar lijkt het tij gekeerd te zijn. De omzet lag in het afgelopen jaar bijna 25 procent hoger dan in 2019, het jaar voor corona.

Vooral bedrijven die auto's repareren, deden het goed. Zij hadden in de tweede helft van vorig jaar minder last van het chiptekort en er werden meer elektrische auto's verkocht. Dat doet de omzet goed, omdat de reparatie van elektrische auto's over het algemeen duurder is.