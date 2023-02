Wereldbank schat schade aardbevingen Turkije op bijna 35 miljard dollar

Delen via E-mail

De aardbevingen in Turkije hebben ongeveer 34,2 miljard dollar (32,2 miljard euro) aan schade veroorzaakt, blijkt uit cijfers van de Wereldbank. De totale kosten voor de wederopbouw en het herstel zullen waarschijnlijk zelfs twee keer zo hoog zijn.

De Wereldbank schat dat de aardbevingen het land ongeveer een half procentpunt van de voorspelde economische groei zal kosten. De recentste aardbeving van een week geleden is nog niet meegenomen in de berekeningen.

De situatie in Syrië, dat ook werd getroffen door de aardbevingen, is volgens de bank "catastrofaal". Dinsdag volgt een aparte schadebegroting voor dit land.

Bij de aardbevingen van 6 februari kwamen meer dan 44.300 mensen om het leven. Na de aardbevingen volgden duizenden naschokken. Een week geleden was de zwaarste te voelen.

Het was de grootste ramp die Turkije in meer dan tachtig jaar heeft getroffen. Volgens de Wereldbank zijn er meer dan een miljoen mensen dakloos geworden door schade aan de huizen of doordat deze volledig zijn ingestort.