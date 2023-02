Komende dagen nóg meer stakingen in ov

Treinpersoneel van regionale vervoerders zoals Arriva en Qbuzz legt donderdag en vrijdag het werk neer. Vakbond VVMC roept medewerkers op te staken om zo een hoger loon af te dwingen. De acties komen boven op een hele reeks eerder aangekondigde actiedagen, waarvan de eerste dinsdag al is.

De nieuwe stakingsoproep van de VVMC gaat over een cao die geldt voor ongeveer dertienhonderd medewerkers. Donderdag is het de bedoeling dat medewerkers in de regio's Achterhoek-Rivierenland, Twente en Limburg het werk neerleggen. Vrijdag volgt personeel van de Vechtdallijn, met standplaatsen Emmen, Mariënberg (Overijssel) of Zwolle. Op die dag doen ook mensen mee die werken op de MerwedeLingelijn in de regio Dordrecht, meldt de vakbond.