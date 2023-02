Misbruik zorgt voor strengere eisen bij nieuwe ronde STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf vandaag weer aanspraak maken op 1.000 euro tegemoetkoming in de studiekosten. Wie interesse heeft in dit STAP-budget moet er snel bij zijn: vorig jaar was het geld elke keer binnen enkele dagen op. De voorwaarden zijn dit jaar wel wat strenger om misbruik tegen te gaan.

Het STAP-budget is bedoeld om mensen te helpen die zich willen laten bij- of omscholen. Daarbij gaat het zowel om mensen die al een baan hebben als om werkzoekenden. Het gaat nadrukkelijk niet om het volgen van een hobbycursus.

Wie aanspraak wil maken op het geld, moet zich al hebben ingeschreven bij een opleider. Zonder zo'n voorinschrijving kun je je aanvraag niet indienen. Het portaal van het UWV gaat vandaag om 10.00 uur open.

Het is dus niet voor het eerst dat er geld beschikbaar wordt gemaakt: vorig jaar werd over vijf verschillende rondes in totaal 160 miljoen euro verdeeld. Dit jaar ligt dat bedrag hoger: 200 miljoen euro over hetzelfde aantal rondes.

Wel zijn de voorwaarden strenger dan vorig jaar. Er kwamen namelijk signalen binnen dat er misbruik werd gemaakt van het opleidingsbudget. Zo zouden opleiders snoepreisjes hebben aangeboden om mensen voor hen te laten kiezen. Miljoenen euro's aan subsidie zouden zo bij een klein aantal partijen zijn beland.

Snoepreisjes en cadeaus zijn dan ook verboden binnen de vernieuwde STAP-regeling. Gaat een opleider toch in de fout, dan wordt de opleiding uit het scholingsregister gehaald. Ook komt er een jaarlijks maximumaantal toekenningen per opleider.