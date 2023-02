Aantal mensen in bijstand daalt naar laagste punt in bijna tien jaar

394.000 mensen hebben eind vorig jaar een algemene bijstandsuitkering gekregen. Dat is ruim 3 procent minder dan een jaar eerder en is het kleinste aantal sinds maart 2013, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Ook in 2021 was er een afname van het aantal bijstandsontvangers. Dit in tegenstelling tot het eerste coronajaar 2020. Toen kwamen er meer dan dertienduizend ontvangers bij. Dat was een duidelijk breuk met de trend van de jaren daarvoor, toen het aantal ontvangers wel daalde.