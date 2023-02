Toename export afgedankte kleding uit EU bezorgt Afrika en Azië problemen

De export van afgedankte kleding uit de Europese Unie naar met name Afrika en Azië is tussen 2000 en 2019 verdrievoudigd, stelt EU-milieuagentschap EEA in een maandag gepubliceerd rapport. Daardoor neemt het afvalprobleem op de plaats van bestemming toe.

Omdat in de EU maar een beperkte capaciteit voor hergebruik en recycling bestaat, exporteren de lidstaten een groot deel van hun gebruikte en gedoneerde kleding naar Afrika en Azië.

In 2000 ging het om ongeveer 550.000 ton aan uitgevoerd textiel. In 2019 was de export gegroeid tot bijna 1,7 miljoen ton. Dat komt overeen met gemiddeld 3,8 kilo per EU-burger in dat jaar.

In 2019 belandde 46 procent van de afgedankte kleding uit de EU in Afrikaanse landen en 41 procent in Azië. Een deel wordt op de plaats van bestemming inderdaad hergebruikt, maar een ander deel is daarvoor niet geschikt.

Vaak wordt gedacht dat gebruikte kleding in Afrika en Azië "nog altijd goed bruikbaar is, maar dat beeld komt niet overeen met de werkelijkheid", schrijven milieudeskundigen in het EEA-rapport.