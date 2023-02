China schroefde capaciteit steenkoolcentrales stevig op in 2022

China schroefde de productie van steenkolen stevig op in 2022. Het land heeft vorig jaar vier keer zoveel nieuwe steenkoolcentrales goedgekeurd als in 2021.

China gaf in 2022 toestemming om de uit steenkool gewonnen energiecapaciteit met 106 gigawatt te laten toenemen. Dat is de grootste capaciteitsgroei sinds 2015, staat in een maandag verschenen onderzoek van het Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) en Global Energy Monitor (GEM).