G20-landen zijn het nog niet eens over kwijtschelden schulden van armere landen

De ministers van Financiën van de G20-landen hebben de afgelopen dagen geen doorbraak bereikt over het kwijtschelden van schulden van armere landen. Met name China en westerse landen zijn het niet met elkaar eens.

Verschillende landen zijn de afgelopen jaren in financiële problemen gekomen. Door de stijgende rentes gingen hun leenkosten omhoog. Tegelijkertijd stegen de prijzen voor zaken als voedingsmiddelen en brandstoffen in het afgelopen jaar, vooral als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Vertrekkend Wereldbank-president David Malpass denkt dat er tijdens de G20-bijeenkomst in het Indiase Bengaluru wel voortgang is geboekt. "We kunnen voortbouwen op punten waarover we het wel eens zijn en bekijken wat we nog meer kunnen doen."