Oorlog in Oekraïne nam grote hap uit vermogen rijkste Russen

De rijkste Russen raakten 67 miljard dollar (ruim 63 miljard euro) kwijt sinds hun land Oekraïne een jaar geleden aanviel. Dat berekende nieuwsdienst Bloomberg. Vooral staalmiljardairs zagen veel vermogen verdampen.

Een jaar later is dat vermogen geslonken naar 272 miljard dollar, wat neerkomt op een daling van zo'n 20 procent. Dat is viermaal zoveel als het gemiddelde verlies van de andere miljardairs in dezelfde periode.