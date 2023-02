Shell: We hebben niet goed genoeg geluisterd naar de Groningers

Shell vindt dat het beter had moeten luisteren naar de gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Shell is via de NAM betrokken bij de winning en vindt dat er te weinig is geïnvesteerd om de leefbaarheid in Groningen op peil te houden. Dat meldt Shell als reactie op de bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie.

De parlementaire enquêtecommissie kwam vrijdag met een vernietigend rapport over de gaswinning. Volgens de commissie is jarenlang veel te weinig gekeken naar de belangen van de Groningers en juist te veel naar het geld en de leveringszekerheid.

"Groningers droegen een groot deel van de lasten van de gaswinning en zagen slechts een klein deel van de lusten terug. Groningen is tekortgedaan", zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland in een reactie.

"De betrokken partijen, ook Shell, hebben niet goed genoeg geluisterd naar de mensen in Groningen toen zij hun zorgen uitten over de schades aan hun huizen en over de veiligheidsrisico's van de gaswinning. Er is decennialang te weinig geïnvesteerd in de leefbaarheid en economie van het Noorden. Wij hebben hier als bedrijf belangrijke lessen te leren."