Nieuwe fiets was vorig jaar gemiddeld 9 procent duurder

Wie vorig jaar een nieuwe fiets kocht, betaalde daar gemiddeld 1.772 euro voor. Dat is een stijging van bijna 9 procent, blijkt uit jaarlijks onderzoek van GfK in opdracht van RAI Vereniging en BOVAG. De gemiddelde verkoopprijs steeg onder meer doordat mensen steeds vaker (duurdere) e-bikes kopen.

Sinds het coronajaar 2020, waarin mensen de buitenlucht en het plezier van fietsen hervonden, daalt het aantal verkochte fietsen. Vorig jaar werden 855.000 fietsen verkocht, tegenover 1,1 miljoen in 2020.

Een steeds groter deel van die fietsen is elektrisch. Nederlanders kochten samen 486.000 e-bikes, goed voor 57 procent van het totaal. Het aandeel elektrische fietsen in de totale verkoop neemt al jaren toe.

Door de hogere prijs per fiets nam het totaalbedrag voor verkochte fietsen toe tot ruim 1,5 miljard euro. Tegelijkertijd werden er 7 procent minder fietsen verkocht.

"De cijfers spreken voor zich: 2022 was een goed jaar voor fietsend Nederland", zegt Maarten Akkers, voorzitter van BOVAG-fietsbedrijven. "Nederland is van oudsher een echt fietsland en de e-bike vergroot de gemiddelde afstand die mensen op een fiets afleggen. Op die manier groeit dit essentiële vervoermiddel mee met zijn tijd en zorgt het ervoor dat Nederland in beweging blijft."