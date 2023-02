Energie-update: Gasvoorraden lijken voor maart al genoeg gevuld te zijn

Deze winter geeft NU.nl je regelmatig een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het gasverbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

De gasprijs is in de afgelopen week nog wat verder gedaald. Handelaren betaalden 50,57 euro voor een megawattuur. Dat is ongeveer 3 euro minder dan een week eerder. In augustus bereikte de gasprijs nog een piek van zo'n 340 euro. Sindsdien daalt de prijs. De gasprijs lag deze week zelfs even onder de 50 euro. Dat was voor het eerst sinds december 2021.

De daling werd ingezet doordat de winter niet echt streng is en doordat consumenten en bedrijven zuinig zijn. Hierdoor blijven de voorraden goed gevuld en hoeven landen dus niet diep in de buidel te tasten om hun opslagen bij te vullen.

Foto: NUgraph

De combinatie van een zachte winter en relatief hoge energieprijzen heeft ook gevolgen voor hoe vaak we de kachel aan hebben. Ons gasverbruik ligt daardoor - op één koude week in december na - tientallen procenten lager dan in andere jaren.

Volg de wekelijkse energie-update Blijf op de hoogte van de gasprijs Blijf met meldingen op de hoogte

In de afgelopen week verbruikten we gemiddeld 906 gigawattuur per dag, 28,5 procent minder dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Vorige week was dit verschil nog 33,5 procent.

Foto: NUgraph

Dat lagere verbruik is terug te zien in de Nederlandse gasvoorraden. Die houden met dat lagere verbruik prima stand. De vier gasopslagen in Nederland waren op 21 februari gemiddeld 64,1 procent gevuld. Dat is 0,5 procent minder dan vorige week.

Het kabinet wil dat de opslagen op 1 maart 61,8 procent gevuld zijn. Dat doel lijkt, als je naar de veranderingen van de afgelopen weken kijkt, gehaald te worden. Wel worden er voor volgende week koude nachten voorspeld.