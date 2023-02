Hollandse chrysant en tulp belanden nog steeds bij Russen op tafel

Nederlandse chrysanten en tulpen belanden nog steeds bij Russen op tafel. De verkoop van bloemen valt niet onder de sancties en kwekers en exporteurs hebben weinig morele bezwaren, vertellen ze aan NU.nl. De bloemenexport naar Rusland is een jaar na de invasie in Oekraïne wel veel moeilijker geworden.

Van chips en vrachtwagens tot elektronica en planten: veel Nederlandse spullen die naar Rusland werden geëxporteerd, mogen vanwege Europese sancties niet meer aan Russen verkocht worden. Bloemen mogen nog wel naar Rusland, terwijl een rozenstruik bijvoorbeeld wel weer onder de sanctieregels valt. Het idee is dat Russen met planten of struiken mogelijk geld kunnen verdienen. Met bloemen kunnen ze dat niet.

Bloemenkwekers zien weinig morele bezwaren in de verkoop aan Russen. "Tulpen maken mensen blij", zegt Arjan Smit van Smit Flowers. Ook een Gelderse pioenrozenkweker, die liever anoniem blijft, heeft er geen moeite mee. De kweker verkocht altijd veel pioenrozen in Rusland en zal dat nog steeds wel doen.

"Er zullen nog steeds Russen zijn die bloemen willen", vertelt de kweker. "Elke euro die wordt uitgegeven aan bloemen kan niet meer naar tanks."

Bloemenhandel met Rusland in cijfers Exacte cijfers over de afname van de bloemenexport zijn lastig te verkrijgen.

Rusland is volgens de Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) uit de top tien van exportbestemmingen gevallen.

"Waarschijnlijk verhandelen we heel weinig", zegt VGB-directeur Matthijs Mesken.

Statistiekbureau CBS meldde deze week dat de exportwaarde van bloemen en planten naar Rusland in 2022 met 19 procent daalde tot 324 miljoen euro.

Vrouwendag walhalla voor Nederlandse bloemen

In de afgelopen jaren gingen miljoenen bloemen naar Rusland. Vooral chrysanten en tulpen zijn er populair. Op 8 maart is het Vrouwendag in Rusland en tot vorig jaar was dat ook een feestdag voor Nederlandse bloemenkwekers. "Vrouwendag was ontzettend goed voor ons. Naast Valentijnsdag en Moederdag was het een belangrijk verkoopmoment", zegt Smit.

De hele tulpensector in Nederland verkocht volgens Smit jaarlijks ongeveer 6 procent van zijn tulpen in Rusland. Bij vrijwel alle tulpen ging het om Vrouwendag. "Nu staat de verkoop naar Rusland onder druk en dat is best een tegenvaller", zegt Smit. Weggevallen vraag uit Rusland zorgt er ook voor dat tulpen nu voor een lagere prijs, zo'n 16 procent minder, worden geveild.

Ook voor een Zuid-Hollandse chrysantenkweker die liever anoniem blijft was Rusland een belangrijk deel van de afzetmarkt. "Die handel is behoorlijk afgenomen, maar ik heb nog steeds bloemen die naar Rusland gaan."

Kwekers zoals hij doen overigens niet direct zaken met Russische klanten. Dat gaat via exporteurs, die via de veilingklok of direct inkopen. Daarna regelen ze de verkoop. Kwekers hoeven dus ook geen financiële transactie met Russische klanten aan te gaan.

Moeilijker transport maakt handel wel veel lastiger

Dat die handel onder druk staat, komt onder meer door andere sancties, vertellen kwekers en handelaren. Zo is het transport veel moeilijker geworden, omdat Russische vrachtwagens Europa niet meer in mogen. Daarnaast zijn financiële transacties met Russen bemoeilijkt. Tegelijkertijd stijgen de energiekosten van kwekers, ook veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne en daaropvolgende handelsbeperkingen.

"Die bemoeilijkte export zorgt voor hogere prijzen voor de eindklant, de Russische vrouw die houdt van Nederlandse chrysanten en tulpen", zegt Viktor Kurgalin. Kurgalin is een geboren Rus die als verkoper voor een exportbedrijf bloemen van Nederlandse kwekers doorverkoopt aan onder meer Russische klanten. "De hoge prijzen drukken de vraag vanuit Rusland."

In de afgelopen jaren ontving Kurgalin veel bestellingen voor bloemen, ruim voor Vrouwendag. "Dit jaar is het veel minder, maar 20 of 25 procent van begin 2022." Hij is bang dat nieuwe sanctiepakketten de bloemenverkoop nog meer raken. "Daardoor raken mensen werkloos. Bovendien halen Russen anders hun bloemen wel uit China."