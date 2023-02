Booking boekt recordomzet en maakt voor het eerst sinds coronacrisis weer winst

De coronajaren zijn duidelijk voorbij voor hotelboekingssite Booking. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf boekte het afgelopen jaar meer omzet dan in 2019. Dat was het laatste jaar voor de coronacrisis, maar ook het jaar dat Booking een recordomzet boekte.

Nu wereldwijd bijna alle coronamaatregelen zijn opgeheven, lijkt het tij voor Booking gekeerd. De omzet steeg in 2022 naar ruim 17 miljard euro. Alleen de winst is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Er bleef een winst over van 2,9 miljard euro. Dat is bijna 40 procent lager dan de winst in 2019.