Eneco verlaagt stroomtarief tot iets onder het prijsplafond

Eneco verlaagt voor een deel van de klanten zijn energieprijzen. Het gaat om degenen die in april nieuwe tarieven krijgen. Bij elektriciteit komt het tarief ietsje onder het prijsplafond uit, bij gas niet.

De betreffende klanten betalen vanaf april voor een kilowattuur stroom 0,39444 euro. Dat is ongeveer een halve cent onder het tarief van het prijsplafond (0,40 euro). De klanten betalen nu nog 0,76 euro per kilowattuur.

Bij gas gaat het tarief omlaag van 3,04 euro naar 1,50 euro per kuub. Dat is nog wél hoger dan het prijsplafondtarief van 1,45 euro per kuub.