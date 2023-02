Weer problemen met 787 Dreamliner, Boeing onderbreekt leveringen

Delen via E-mail

Boeing heeft de leveringen van zijn 787 Dreamliner stopgezet vanwege een probleem met de romp. Het is de zoveelste tegenslag voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer. De levering van de Dreamliner 787 moest al vaker worden stilgelegd.

Dat laat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) weten. De FAA kijkt samen met Boeing of er actie moet worden ondernomen bij Dreamliners die recent werden geleverd.

De vliegtuigfabrikant zegt dat de veiligheid van de 787 Dreamliners die al in gebruik zijn niet in gevaar is.