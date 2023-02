Ook Etos komt met loonsverhoging na periode van stakingen

Drogisterijketen Etos is het met vakbonden eens geworden over een nieuwe cao: alle medewerkers van winkels in eigen beheer krijgen 5 procent meer loon. Deze overeenkomst volgt op een periode met stakingsdagen bij Etos-winkels in december 2022 en januari 2023.

Etos, onderdeel van Ahold, maakte donderdagmiddag bekend eruit te zijn gekomen met de vakbonden voor deze tijdelijke cao.

Opvallend is dat de loonsverhoging bij Etos nu 'slechts' 5 procent bedraagt en de cao maar een half jaar loopt tot eind juni 2023. Over een half jaar moet er een nieuwe overeenkomst voor de hele sector komen, waar dan ook personeel van franchisewinkels onder vallen. Die hebben nu nog hun eigen cao.

"Het lukte op dit moment niet de cao met de andere drogisterijen af te sluiten", zegt een woordvoerder namens Etos. "We vonden het belangrijk dat er toch een cao zou komen voor onze collega's. We hopen over een half jaar weer met de branche in zijn geheel op te trekken."

Personeel van Etos-winkels voerde in de afgelopen maanden actie voor een loonsverhoging van minimaal 10 procent. Ook wilde personeel weer een gezamenlijke cao.

Ook loon erbij voor vuilnisophalers en koffiemakers