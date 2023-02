Ingrid Thijssen gaat door als boegbeeld grote bedrijven

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

VNO-NCW heeft Ingrid Thijssen herbenoemd als voorzitter. Zij blijft aan het hoofd staan van de werkgeversvereniging en is daarmee een van de meest invloedrijke personen van het land.

Thijssen is sinds 2020 voorzitter van VNO-NCW en krijgt nu dus een tweede termijn tot 2026. Voor haar periode als werkgeversvoorzitter was ze onder meer bestuursvoorzitter bij Alliander en directeur bij de NS.

"Ik verheug me om het verschil te blijven maken voor ondernemers en de economie van morgen", zegt Thijssen in een verklaring. Ze zegt dat VNO-NCW een 'stabiele factor van samenwerking met maatschappelijke partners en politiek' wil blijven, gezien 'niemand het alleen kan in deze complexe tijd'.