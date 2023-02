KLM schendt volgens toezichthouder afspraken rond steunpakket

KLM houdt zich niet aan de afspraken over noodsteun die het bedrijf in 2020 met de Nederlandse Staat heeft gemaakt. Dat concludeert Jeroen Kremers, die namens het kabinet toezicht op KLM houdt, in een rapportage . Zo snijdt de luchtvaartmaatschappij dit jaar en de komende jaren onvoldoende in de kosten. Ook leveren de piloten te weinig geld in.

De afspraken over de noodsteun zijn in juni 2020 gemaakt. De vliegtuigen van de luchtvaartmaatschappij bleven toen voornamelijk aan de grond vanwege wereldwijde lockdowns en dat had financiële problemen tot gevolg. De Nederlandse Staat stelde daarom 3,4 miljard euro beschikbaar.

Aan die steun, een mix van leningen en bankgaranties, waren voorwaarden verbonden. Zo moest KLM onder meer structureel in de kosten snijden en geen bonussen uitkeren. Aan die eisen voldeed het bedrijf in 2021 en 2022. "Ruimschoots zelfs", schrijft staatsagent Kremers.

Maar in 2023 en de komende jaren gaat dat mis. De kostenreductie blijft dit jaar 250 miljoen euro achter bij de gestelde voorwaarden. Dat gat loopt in de komende jaren op tot structureel bijna 0,5 miljard euro. Verder valt hem op dat er bij het grondpersoneel en in de top van het bedrijf voldoende wordt bespaard, maar daartussenin - bij bijvoorbeeld de piloten - niet.

Ook heeft KLM de voorwaarden geschonden als het gaat om bonusuitkeringen. Zo zag oud-topman Pieter Elbers eind vorig jaar een bonus over 2019 uitgekeerd worden. Dit gebeurde na een stap naar de rechter, die de uitkering in oktober goedkeurde.