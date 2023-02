Turkse centrale bank verlaagt rente na aardbevingen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Turkse centrale bank heeft haar belangrijkste rentestand verlaagd om de economische gevolgen van de aardbevingen te verminderen. De rentestand gaat met 500 basispunten (0,5 procentpunt) omlaag naar 8,5 procent. Een lagere rente maakt lenen goedkoper en stimuleert zo de economie.

De centrale bank hervat hiermee een reeks renteverlagingen die in 2022 versnelde. Met de renteverlagingen, een eis van president Recep Tayyip Erdogan, probeert de centrale bank de economische groeicijfers hoog te houden.

De keerzijde hiervan is de verlagingen hebben geleid tot de hoogste inflatie in decennia. In Turkije stegen de prijzen vorig jaar met ruim 70 procent ten opzichte van 2021.