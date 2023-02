NS slikt weer fors verlies in jaar waarin reiziger 'tekort werd gedaan'

In een jaar waarin NS naar eigen zeggen de reiziger tekort deed, komt de spoorvervoerder uit op een verlies van 304 miljoen euro. Dit kwam onder meer doordat er minder reizigers zijn dan voor de pandemie. Ook een groot gebrek aan personeel speelde NS parten.

Vooral in de maand september waren er grote problemen. NS moest toen veel treinen schrappen omdat er niet genoeg medewerkers waren. In het najaar werd in verschillende stappen de dienstregeling afgeschaald, waardoor op een aantal trajecten minder treinen gingen rijden. "Hierin hebben we de reiziger tekort gedaan", zegt president-directeur Wouter Koolmees, die vorig jaar aantrad.