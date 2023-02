NS lijdt fors verlies in jaar waarin reiziger 'tekort werd gedaan'

NS heeft een verlies van 304 miljoen euro geleden in 2022, een jaar waarin de spoorvervoerder naar eigen zeggen de reiziger "tekortdeed". Dat kwam onder meer doordat er minder reizigers waren dan voor de coronapandemie. Ook een groot gebrek aan personeel speelde NS parten.

Vooral in de maand september waren er grote problemen. NS moest toen veel treinen schrappen omdat er niet genoeg medewerkers waren. In het najaar werd in verschillende stappen de dienstregeling afgeschaald, waardoor op een aantal trajecten minder treinen gingen rijden. "Hierin hebben we de reiziger tekortgedaan", zegt president-directeur Wouter Koolmees, die vorig jaar aantrad.

NS had vorig jaar meer dan 7.000 vacatures, waarvan er ruim 5.000 zijn vervuld. In totaal kreeg het bedrijf bijna 51.000 sollicitaties binnen. Ongeveer een op de tien kandidaten is aangenomen, van wie ruim de helft in het tweede deel van het jaar. Dan gaat het onder meer om 350 conducteurs, 487 machinisten en ruim 1.700 medewerkers van stationswinkels.

NS heeft nog altijd te maken met 20 procent minder reizigers dan voor corona. Dit komt vooral door het thuiswerken. Met name op maandag, woensdag en vrijdag zijn de treinen minder vol.

Het resultaat uit normale bedrijfsactiviteiten, zoals het treinvervoer, kwam hierdoor uit op een verlies van 304 miljoen euro. Wel had NS enkele incidentele meevallers. Zo ontving het bedrijf een vergoeding van 274 miljoen euro van de overheid voor het laten rijden van treinen in coronatijd ondanks de kleinere reizigersaantallen. Ook waren er enkele andere meevallers. Daardoor rolde er onder de streep toch nog een winst uit van 586 miljoen euro.

Zorgen over financiële toekomst

Hoewel dat een positief resultaat is, zijn er bij NS toch zorgen over de toekomst. De komende jaren verwacht het bedrijf nog altijd minder treinreizigers dan voor de pandemie. Ook de personele problemen zijn zeker niet allemaal opgelost.

"De komende jaren zullen voor NS financieel uitdagend blijven", meldt Koolmees. "Dit komt door de hoge inflatie, structureel kleinere reizigersaantallen en onzekerheid over energieprijzen."

Verder krijgt het bedrijf dit jaar een veel lagere vergoeding vanuit de overheid en is de schuld de afgelopen jaren opgelopen naar 1,8 miljard euro. NS verwacht zowel dit jaar als volgend jaar verlies te maken met zijn treinvervoer in Nederland.