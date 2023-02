Steeds meer supermarkten doen plastic zakjes in de ban

De gratis plastic zakjes bij de groente- en fruitafdeling verdwijnen uit vijf grote Nederlandse supermarkten. Koploper Albert Heijn deed vorig jaar als eerste de plastic zakjes in de ban. ALDI, Jumbo, Lidl en PLUS volgen in de loop van dit jaar.

De supermarktketens verwachten op deze manier jaarlijks zo'n 126 miljoen plastic zakjes uit te sparen. Als klanten hun groente en fruit toch in een zakje willen doen, kunnen zij voortaan nylon zakje kopen. Die zijn wasbaar en kunnen hergebruikt worden.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) is enthousiast en hoopt dat herbruikbare zakjes "snel het nieuwe normaal worden". Ze roept andere supermarkten ertoe op het voorbeeld te volgen.