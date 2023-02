Schiphol legt zich voorlopig neer bij krimp aantal vluchten, maar wil weer groeien

Delen via E-mail

Luchthaven Schiphol wil niet dat het aantal vluchten verder krimpt dan 460.000 per jaar. Het vliegveld gaat daarmee akkoord voor dit jaar en volgend jaar, maar daarna sluit Schiphol nieuwe groei niet uit.

Schiphol wil de groei mogelijk maken via een nieuw luchthavenverkeersbesluit, waarbij de overheid stuurt op milieubelasting. Dat schrijft de luchthaven in een reactie op plannen voor krimp van de luchtvaart.

Het luchthavenbedrijf benadrukt de verbindingen met de rest van de wereld die Schiphol biedt. "Dat is van ongelooflijke waarde voor onze welvaart en ons welzijn." Tegelijkertijd zegt Schiphol zich bewust te zijn van de hoeveelheid vervuiling en lawaai die de luchtvaart produceert.

Vorig jaar juni kondigde het kabinet aan dat Schiphol structureel moest krimpen naar 440.000 vluchten per jaar. Dat moest al eind dit jaar ingaan. Later kwam er een tussenstap van 460.000 vluchten per jaar.