Coolblue verkocht veel minder laptops en tv's in 2022

In 2022 was er veel minder vraag naar laptops en televisies, merkte ook webwinkel Coolblue. "Een zeer laag consumentenvertrouwen en een postcorona-effect zorgde voor minder verkopen", zegt Coolblue-bestuurder Pieter Zwart. Desondanks boekte de webwinkel een omzetrecord.

Volgens Zwart stellen consumenten grote aankopen even uit. "Een wasmachine heb je gewoon nodig, maar consumenten kunnen een televisie vaak later vervangen. In coronatijd verkochten we veel laptops voor het thuiswerken. Dan gaan mensen die niet in het jaar erna weer vervangen."

Zwart zegt dat er in de markt 20 procent minder laptops werden verkocht dan in 2021, maar Coolblue wel wat marktaandeel won. Hoeveel minder producten Coolblue verkocht, laat hij niet weten.

Coolblue boekte in 2022 een recordomzet van 2,35 miljard euro. Maar die groeide nog maar met 0,6 procent ten opzichte van 2021, na eerdere jaren van forse toename. Het bedrijfsresultaat nam flink af tot 43 miljoen euro (89 miljoen euro in 2021). Dat maakt me niet echt apetrots."

"Dat het resultaat boven de nul is gebleven in dit uitdagende jaar met hoge inflatie en stijgende kosten komt door groei in Duitsland (omzet van 174 miljoen, red.). En door een toegenomen verkoop van energiebesparende producten."

Zwart is ook positief over de prestaties van de energieleverancier die Coolblue enkele jaren geleden is gestart.

'Verkopen zullen verbeteren'

Voor 2023 ziet de Coolblue-oprichter betere tijden aanbreken, ondanks dat consumenten nog steeds aarzelen bij grote aankopen. "Ik denk dat de vraag naar onder meer laptops en televisies, toch twee van onze grootste productcategorieën, licht positief zal ontwikkelen. Dan zien wij dus ook weer een bescheiden verkoopgroei."