Nederlandse bedrijven verkochten vorig jaar 38 procent minder aan Russen

Nederlandse bedrijven verkochten minder vrachtwagens, bussen en planten aan Russen in 2022. We exporteerden voor 3,7 miljard naar Rusland, 38 procent minder dan een jaar eerder. De grote afname komt voor een groot deel door Europese sancties.

De export van bussen en vrachtwagens van Nederlandse makelij daalde het hardst, maar liefst met 355 procent. Ook voerden we veel minder geneesmiddelen uit naar Rusland (-347 procent). In productcategorieën als kantoormachines en planten en bloemen (-77 procent) werd in 2022 ook fors minder verhandeld naar Rusland.

De wederuitvoer (producten die in een ander land zijn gemaakt en via Nederland verscheept worden) naar Rusland nam ook flink af. Vooral chips (-241 procent) mobiele telefoons (-172 procent) en computers gingen minder richting Rusland.

Waar de export naar Rusland hard afnam in 2022, gold dat voor de import niet. We voerden in totaal bijna 21 miljard euro in, waaronder vooral ruwe aardolie, gas en bijvoorbeeld ook nikkel, aluminium en koper. Die import nam vooral zo sterk toe door hogere prijzen.