Russische olie hebben we vervangen door import uit Saoedi-Arabië en Nigeria

Sinds de oorlog in Oekraïne haalden we aanzienlijk minder ruwe olie uit Rusland. In plaats daarvan nam vooral de import van olie uit Saoedi-Arabië, Nigeria en de Verenigde Staten sterk toe.

De totale import van ruwe olie bedroeg tussen maart 2022 en het einde van dat jaar ruim 43 miljard euro, een toename van 78 procent, meldt statistiekbureau CBS. Die toename werd vooral veroorzaakt door hogere olieprijzen. In volume nam de import met 15 procent toe.

De import uit Rusland nam met ongeveer 14 procent af tot een waarde van 6,2 miljard euro. Tegelijkertijd nam de import uit Saoedi-Arabië (+287 procent), Nigeria (+115 procent) en de Verenigde Staten (+85 procent) flink toe. In mindere mate nam ook de import uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk toe.

Rusland was in 2022 nog wel het belangrijkste importland voor ruwe olie. Ruim 14 procent van alle ruwe olie kwam daarvandaan. Een jaar eerder was dit nog ruim 29 procent.