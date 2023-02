Camera's gaan schadelijke uitstoot Tata Steel in de gaten houden

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hangt woensdagmiddag camera's op die het toezicht op Tata Steel moeten verbeteren. De camera's filmen de staalfabriek in IJmuiden vanaf een afstand om zo opvallende rookwolken in de gaten te houden.

Als steenkool in de kooksfabrieken onvoldoende is verhit, kunnen er ongewenste gassen vrijkomen. En dat mag niet. Tata Steel moet het melden als het incidenteel wel plaatsvindt. "Met de camera's willen we een continu beeld krijgen", zegt directeur toezicht Mario Bakker van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Controle is het uitgangspunt, verzekert hij. "Ik ga ervan uit dat Tata Steel alle incidenten meldt. Het is alleen wel onderdeel van ons werk om daarop toe te zien."

De omgevingsdienst heeft Tata Steel de afgelopen tijd al meerdere malen dwangsommen opgelegd vanwege incidenten met ongare cokes (de onvoldoende verhitte gemalen steenkool). In vier maanden tijd constateerde de toezichthouder drie overtredingen. "Er zijn minder incidenten dan eerst, maar we willen naar nul incidenten toe", zegt Bakker.

Tata Steel vraagt zicht af of de camera's wel voldoen aan de privacywetgeving. "Het is voor ons onduidelijk hoe dat cameratoezicht is ingericht", reageert een woordvoerder van het staalbedrijf. "De omgevingsdienst heeft onze vragen hierover nog onvoldoende beantwoord."