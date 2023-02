Ziek zijn houdt ons van het werk, griep is grootste boosdoener

Het verzuim in Nederland blijft hoog, ondanks een kleine daling in het aantal mensen dat zich ziek meldde in januari. Griep is de grootste boosdoener. Meer dan de helft van de mensen die zich in januari ziek meldden had griepachtige klachten.

In januari daalde het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland naar 4,9 procent, blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. In december was dit nog 5,1 procent.

Hoewel de meeste mensen thuiszitten met griep, speelde ook corona nog een rol. Ongeveer een op de tien mensen gaf aan corona te hebben. Een jaar eerder was het aandeel van corona in het verzuim veel groter.

"De verschillen tussen branches blijven groot", zegt Redmer van Wijngaarden, directeur medische zaken bij ArboNed. Vooral in de gezondheidszorg, de industrie en bij grote bedrijven was het verzuim hoog.

Welke maatregelen nodig zijn om verzuim te voorkomen, hangt volgens Van Wijngaarden met name af van de situatie op dat moment. Ook het soort werk dat je doet speelt een rol, zegt hij. "Het is belangrijk om medewerkers eigen regelruimte te geven. Bespreek bijvoorbeeld bij lichte klachten wat nog wel mogelijk is."