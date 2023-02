Busvervoer woensdag flink ontregeld door staking

Reizigers hebben in sommige delen van het land veel hinder van de staking van buschauffeurs en treinpersoneel op regionale lijnen. Een deel van de werknemers van bedrijven als Arriva, Connexxion, Keolis en Qbuzz staakt om een hoger loon af te dwingen. Het ov in onder meer Noord-Brabant, Limburg, de Zaanstreek en Utrecht is daardoor geraakt.

Zo rijdt in Limburg en Brabant respectievelijk maar 30 en 15 procent van de bussen, meldt de vereniging voor ov-bedrijven VWOV. De trams in Utrecht rijden helemaal niet. Van het streekvervoer rondom Utrecht, Almere en Lelystad rijdt ongeveer de helft.

In de Zaanstreek is de stakingsbereidheid groot, waardoor er nauwelijks bussen rijden. Tegelijkertijd rijdt het vervoer rondom Schiphol grotendeels wel. Verder is er hinder in Friesland, waar ongeveer de helft van de bussen rijdt, net als in het westen van het land.

Arriva meldt verder dat zijn treinvervoer in Limburg stilligt, maar dat zijn treinen in het noorden van het land wel rijden. Ook rondom Zwolle rijden minder treinen, doordat personeel van Keolis het werk heeft neergelegd. De Valleilijn, een treindienst in Gelderland, rijdt grotendeels wel, meldt een woordvoerder van Transdev. Al met al kunnen de ov-bedrijven ongeveer de helft van hun dienstregeling uitvoeren.

De stakingen treffen alleen het streekvervoer. De treinen van NS rijden wel, evenals het stadsvervoer in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Het personeel van NS en de stadsvervoerders valt onder andere cao's.

De streekvervoerders vallen onder de cao Openbaar Vervoer, die voor zo'n dertienduizend medewerkers geldt. De afgelopen tijd is al vaker gestaakt door personeel van de ov-bedrijven. De stakers hopen door hun acties betere arbeidsvoorwaarden te krijgen.