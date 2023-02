Gemeenten geïrriteerd over hoge warmtetarieven bij Eneco

Dertien gemeenten hebben geklaagd over de in hun ogen hoge tarieven die Eneco rekent voor stadswarmte. Onder meer Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Zoetermeer, Delft en Amersfoort vragen in een brief uitleg over de tarieven van Eneco, die hoger zijn dan die van concurrenten.

Het bedrijf rekent ruim 90 euro voor een gigajoule, het maximale tarief dat leveranciers mogen vragen van toezichthouder ACM. De belangrijkste concurrenten, Vattenfall en Ennatuurlijk, zijn zo'n 15 euro goedkoper.

De gemeenten zeggen grote zorgen te hebben over de tarieven. Het kan volgens hen leiden tot een flink hogere energierekening voor hun inwoners. Wie is aangesloten op stadswarmte kan zijn leverancier niet kiezen.

Gebruikers van stadswarmte kunnen weliswaar profiteren van het prijsplafond van het kabinet, waardoor ze iets meer dan 47 euro per gigajoule betalen, maar dit geldt tot een gebruik van 37 gigajoule. Wie daarboven komt, gaat het reguliere tarief van zijn leverancier betalen. Bij Eneco is dat dus ruim 90 euro.

Daarnaast doen de hoge tarieven het imago van stadswarmte geen goed, denken de lokale besturen. Dit terwijl deze vorm van energielevering juist kan bijdragen aan het verminderen van het gasverbruik. De gemeenten zouden dan ook graag zien dat Eneco met lagere tarieven komt.